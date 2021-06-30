樓市分化！藍籌屋苑6月買賣跌25%　新都城卻價量齊升

二手樓價上升，平價盤源持續被消化，交投量顯著回落。中原表示，10大藍籌屋苑6月錄約308宗買賣，按月跌約25.6%，當中90%項目成交量下挫，天水圍嘉湖山莊跌約55.1%最多。

該行伍耀祖稱，嘉湖山莊6月只錄約31宗成交，較5月的69宗急瀉，主因是平盤驟減，普遍業主叫價進取，議價空間減少。而項目6月平均實用呎價，按月亦升約3.5%至約11,693元。

中價屋苑業主議幅亦收窄。美聯范浩銘指出，鰂魚涌太古城燕宮閣中層C室套三房戶，實用面積約785呎，零議價下獲同區換樓客以1,550萬元承接，呎價約19,745元，原業主持貨約43年，物業升值約46.8倍。

市場消息透露，茶果嶺麗港城7座一套相連單位，總實用面積約1,265方呎，市傳以1,880萬元售出，呎價約14,862元。

此外，10大二手屋苑6月平均呎價，佔7個較5月上升，漲幅介乎0.1%至4.9%，並以錄31宗買賣的沙田第一城升幅最顯著，平均呎價漲至約18,165元。

將軍澳新都城是6月唯一價量齊升的藍籌屋苑，期內錄55宗買賣，按月升約17%，平均實用呎價也漲約1.2%至約17,342元。中原柯勇指出，上車盤備受追捧，承接力有增無減，全區上月錄466宗二手買賣，較5月的431宗多約8%。

●鐵路效應！半島豪庭呎價2.5萬破頂

屯馬綫效應，市區盤樓價同樣受惠，紅磡半島豪庭一個極高層單位，剛以每方呎價約25,857元售出，料創項目標準戶新高。

福興地產程沛賢稱，上述為屋苑4座一個B室單位，實用面積約963方呎，套三房連士多房設計，開價2,500萬元，近日減至2,490萬元沽。事實上，鐵路延線帶動區內樓價，仲量聯行指，以觀塘綫延綫為例，自2009年政府將項目刊憲，工程於2016年完成後，黃埔樓價升幅略為領先大市，但截至2017年底，區內樓價累升達24%，較整體的19%為高。

買家加快搶購馬鞍山物業。美聯李天傑指，區內雅濤居2座中層F室，實用面積約482方呎，由於有租客居住，未能開放睇樓，新買家僅睇相，即以772萬元入市，呎價約16,017元。

此外，豪宅交投回升。中原表示，今年上半年山頂南區共錄84宗二手豪宅買賣，較去年同期上升約9.1%，而大額洋房第二季才發力，由第一季的3宗，急增至上季11宗。市場消息稱，中半山花園台2座一個單位，市傳以1.1億元沽。