道指早段跌47點　標指勢連升5個月

憂慮變種病毒再次令全球疫情回升，美股於上半年最後一個交易日早段偏軟，道指跌47點，至34,242點；標指跌4點，至4,287點；以科技股為主的納指跌35點，至14,493點。不過，標指6月以來仍升近2%，勢連升5個月，創去年8月以來最長升浪，上半年則累漲近14%。

富豪投資者Leon Cooperman表示，長遠仍認為股票是最佳選擇，特別是聯儲局希望看到更多通脹，只要這個立場不變，大市處境仍然良好，但在歷史性反彈後，大市進一步大漲空間不大，需要從選股中取勝。他透露，最大持倉之一是金融科技公司Fiserv，認為其估值吸引，其他持倉還包括中資科企阿里巴巴等。

CFRA首席投資策略員Sam Stovall則表示，美股上半年表現是歷來最佳的20次之一，而自二次世界大戰以來標指下半年平均升4.5%，若是最佳的20次升幅可達8%。他給予標指年底目標4,444點，即較周二收市有逾3.5%上升空間。

美國銀行證券將維珍銀河評級下調至「跑輸」，拖累後者股價早段挫4.27%至45.01美元。

傳小鵬汽車在港招股集資18億美元，股價早段跌2.66%至43.14美元。