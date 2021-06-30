金銀業貿易場推110萬元大抽奬　賀110周年

為配合香港政府推動新冠疫苗接種，財金界不斷推出奬賞活動。金銀業貿易場宣布，適逢貿易場110周年，計劃推出總值超過110萬港元的大抽奬，連續31個工作天，送出「金銀業貿易場110周年」限量版20克999.9紀牌金牌，每個價值約1萬元。

該活動於7月19日開始接受登記，並於今年8月18日至9月30日舉行抽奬，普通抽獎日將會送出2份金牌。值得留意的是，首個抽獎日及中秋節前夕將抽出10份金牌，而金銀業貿易場110周年日及國慶前夕日將抽出18份金牌，奬品合共110份。

登記人士須於9月29日或之前，完成接種兩劑由香港政府推行的新冠疫苗接種計劃下的新冠疫苗，持有有效香港居民身份證的香港居民，包括永久居民及非永久居民，均有資格登記參加。即持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工，亦可參加抽奬。

金銀業貿易場理事長張德熙表示，作為作為香港唯一現貨黃金白銀交易所，有責任以身作則，帶頭鼓勵貴金屬業界員工，以及提醒公眾盡早接種疫苗，以保障自己、家人以及同儕的健康。期望今次活動有助提高全港的疫苗接種率，讓香港可早日通關、社會和經濟可迅速復元，市民生活亦能盡快回復正常。

是次活動獲11個單位贊助，包括行員金榮中國作首席支持單位，另有張氏金業、六福珠寶、新富證券、百麗金融集團、實德金銀、亨達金銀、永豐金融集團、得發金銀、帝鋒金融集團及第一金作聯合贊助。