滙豐：全球資產預期回報率趨跌　市場將變得更加棘手…

受惠於各國疫苗施打普及化、寬鬆財政與貨幣政策的支持，全球經濟逐漸復甦當中。不過，外媒引述滙豐銀行策略師周三(30日)提出警告，幾乎所有資產的預期回報率都有所下滑，預計市場將變得更加棘手。

報道指出，第2季最後一個交易日前，美股標普季度升幅約8%，連續第5季上升，累計升幅更達到驚人的66%；美債孳息率不斷上升之下，象徵無風險的投資收益也愈來愈好，似乎不利於大型科技股的情況下，納指季內已漲10%，連續第5季上升，累計升幅高達89%。

報道引述滙豐全球策略師Joseph Little表示，宏觀經濟和市場正在發生重要的轉變，美國、中國和大多數亞洲工業國家似乎都過了增長高峰，不僅美國聯儲局正在討論縮減購債，亞洲國家也是如此。

他不認為利好派對會持續更長時間，並指對市場來說，這可能意味着事情變得有點棘手。

他指出，回顧歷史來看，在經濟周期的擴張階段，獲利仍然不錯，但估值擴張開始放緩，而聯儲局最新利率會議後，美債孳息率曲線急劇趨平，這顯示再通脹交易(Reflation trade)確實來到了盡頭。

他又認為，放眼來看幾乎所有資產的預期回率都有所下滑，現實一點，商業周期的下一階段，利潤將開始面臨挑戰和壓力，預測即將到來的財報季現在特別重要，因為這將成為市場走向的驅動力。

他仍押注美股為首選投資資產，但建議投資者應偏重於價值型股票，尤其是南亞股市，這些地區可能會從全球經濟復甦擴大和疫苗推出中受惠。工業金屬、木材等原物料、基礎建設債權投資、中國國債等也是他推薦的投資標的。