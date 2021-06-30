傳內地6省市財務緊張　相關國企債券遭大舉拋售…

外媒報道，內地6個經濟最脆弱的省市財政緊張，引發投資者愈來愈擔憂，開始拋售上述6省市國有企業的債券，並引述分析師警告，內地高達17萬億美元的信貸市場違約率可能暴增。

報道指出，河北、河南、遼寧、山西、天津及雲南的財政吃緊，今年第2季其國企發行的債券孳息率中位數，由1年前的不到3.5%激增至逾5%，與過去6個月，全國多數國企債券孳息率走低的趨勢背道而馳。

這種財政壓力凸顯新冠肺炎疫情和內地隨後的經濟復甦，如何加深經濟最活躍區域和低度開發區域的分歧。在此同時，開始檢視內地債券市場的全球投資者也愈來愈多，對於這個市場的信心也因一連串國企違約而有所動搖。

報道指全球投資者正密切關注上述6省市的狀況，這些省市迄今尚能避免大規模違約事件，因為事先進行干預，避免多家國企未能如期償債的情況，出現滾雪球效應。

國際評級機構標準普爾信評估計，今年內地到期的債券規模高達4.2萬億人民幣，另外還有1萬億人民幣為認購權，讓債券持有人有權提早贖回。另惠譽信評分析師表示，上述6省市3、4月只有3家國企違約，這種小量違約的情況可能只是暫時現象。

對內地國企違約率升高的恐懼，也是因為愈來愈多投資者開始質疑，內地政府可能不會對陷入財務困難的國企紓困。標準普爾分析師指出，疫情已導致內地部分省市的財政吃緊，導致他們缺乏資金去拯救國企。對國企的支持已變成選擇性的，對於國企違約的容忍度也在升高，這可能意味當局愈來愈願意允許不賺錢的國企破產。