北水半年淨買入4647億元港股　虎頭蛇尾仍奪話語權

港股今年上半年「有頭威無尾陣」，南下資金6月亦因大市呆滯而下滑，淨買入金額從4月及5月各錄逾400億元，降至僅50億元。儘管分析相信，「北水」未必能重演1月份單月掃貨逾3,000億元的強勢，惟半年「埋單」淨買入金額仍可達4,647.62億元，為去年全年的69.2%，且期內「北水」買賣總成交額佔大市總成交額比重突破兩成，可見「北水」於港股話語權顯著提升。

聯交所資料顯示，滬港股及深港通今年上半年成交總額逾5.34萬億元，相當於主板成交的23.53%，比率較去年同期顯著提高8.2個百分點。去年6月底在港股通股份名單當中，南下資金佔已發行股份10%或以上者本已高達20.26%，至今年6月29日止，該比重更進一步上升至25.48%，而期間「北水」持股兩成或以上的比例亦上升2.4個百分點至11.55%。

回顧恒生指數今年2月18日觸及年內高位之前的26個交易日，港股通淨買入金額低於100億元的只有3天，互聯互通機制於2014年11月17日開通以來，5個淨買入額最多的交易日都在此期間出現。市場原先聯想到美國前總統特朗普「執包袱」前連環打壓中資股，驅使「北水」南下護盤，其實另一重要原因，乃內地接連出現投資港股的公募基金，並以熱烈超購姿態登場，形式龐大購買力。

然而，港股年初見頂後便輾轉回落，南下基金發行逐漸沒了聲氣，港股通淨買入浪潮也隨之平靜。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，內地公募基金是南下資金的重要來源，問題是基金公司推出產品前也要看市場反應，這取決於投資氣氛，現時最尷尬的是大市缺乏新催化劑，「宅經濟科技股舊年炒完，受惠經濟復甦嘅又炒得七七八八，如今要睇變種新冠病毒對經濟衝擊有多大，接落嚟復甦步伐會唔會減慢」。

事實上，內地股市擁有不少細分行業概念股給內地投資者的選擇。不過，他認為，以香港作為國際金融中心，內企尤其是「獨角獸」公司來港上市擁有美元集資的使利，以及取得國際認受性的優勢，內地稀缺的概念股會愈來愈多，繼而吸引「北水」持續南下。

港股通今年淨買入60%基本上由騰訊控股（00700）、中國移動（00941）、中國海洋石油（00883）、小米集團（01810）、藥明生物（02269）和美團（03690）6隻藍籌，以及中芯國際（00981）所支撐，皆因目前尚未在內地上市的騰訊、中移、小米和美團，業務早已滲透在內地居民的日常生活之中。

不過，鑑於小米和騰訊都錄得顯著走資，若要更深入了解「北水」的口味，尤其是追求「稀缺性」的特質，或許要參考今年上半年港股通標的股的持股比重變化。45隻南下資金持股比重高於5個百分點的股份當中，12隻或逾26%屬於醫療保健板塊。而在這批更顯中資「話事權」明顯增強的股份當中，也有物管股和「美國制裁股」，以及「半隻」屬半導體股中車時代電氣（03898），以及國產體育品牌李寧（02331）的身影。

中金公司估計，南下資金強弱與內地社會融資按年變速有關，惟預計內地流動性和政策立場將保持穩定，甚至有所放鬆，而且內地居民增加金融資產配置是長期趨勢，南下資金流入勢頭有望保持不變，估計下半年北水南來量可達2,000億元人民幣（約2,405.93億港元）。