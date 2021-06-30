【產經評論】北水南來定海針　中港融合謀出路

好不容易，2021年上半年完結。港股先升後回，次季以來大部分時間呈上落市格局。內地「北水」持續南來及中企新股源源不絕，抵銷地緣政治不穩和疫情打擊的不利影響，撐住香港經濟半邊天！

展望下半年，南向債券通及大灣區理財通啟動皆如箭在弦，香港須把握內地金融業開放及人民幣國際化的機遇，加強兩地金融合作，並在中美爭霸的大背景下，將市場戰略由全球化轉為側重亞太地區為重心，以避其害而取其利，始有望在世界新格局中尋求出路！

今年初，港股見上半年高位，皆因當時內地大量滬深港基金產品成立，資金湧港掃貨。至農曆新年後，市況在中資科技股受內地反壟斷政策打擊下調整；次季以來大致呈區間上落，不慍不火。在上半年全球疫情反覆，尤其次季東南亞多地爆發新一波疫情，打擊區內經濟復甦，香港金融市場得以維持相對穩定的表現，北水和中企的支持功不可沒。資料亦顯示，今年上半年，透過互聯互通機制南來的北水，淨買入港股資金超過4,600億元；同時，在上半年港股上市的新股中，近七成集資額來自6大內地新經濟企業。

事實上，如今全球金融業競爭激烈，香港與美國、日本、新加坡等的競爭白熱化，滬深兩市快速發展更形成新挑戰。環顧全球，歐美經濟疫下大衰退，反觀最快走出疫情、且新經濟產業蓬勃發展的內地，就成為全球新股市場的重要企業來源，而內企成為各金融市場必爭之對象。過去兩年香港經濟處於回歸以來最困難的時候，內地刻意主導更多中企來港上市，而香港亦配合形勢，透過改革恒生指數成分股結構及上市制度，凸顯優勢，迎合內地新經濟企業的融資需求，始成就到港股在疫下仍能保持相對活躍的表現。

觀乎上半年北水集中投資港股未有盈利的生物科技股（B股），可見對內地資金而言，該類股份屬稀缺板塊，極具吸引力，反映只要策略準確，用心經營，香港金融業商機仍大。

中美爭霸，開弓沒有回頭箭。科技以外，金融領域也是主戰場。從戰略角度看，香港是內地持續推動人民幣國際化、突破美國與其盟友圍堵的重要據點。客觀事實是，中港同根連氣，一脈相承，將市場焦點由過去的歐美，轉到更具活力的內地、東南亞和「一帶一路」市場，既能減少受中外摩擦的衝擊，亦可更好地服務內地作為全球第二大經濟體的金融發展需求，是捨難取易之舉，且掌握起來更可靠和實際。

展望未來，數碼貨幣發展將會是強國較勁的又一戰場，而內地的發展正領先全球，就連日本、歐洲和美國都開始為此坐立不安，議論紛紛。若能把握數碼人民幣發展機遇，做好跨境支付交易平台，香港既不愁「財路」，亦有望在這金融科技領域追趕其他競爭對手，扳回一仗。

香港歷來吃四方飯，皆因在過去全球化趨勢下，商機四方八面而來，國際金融中心發展如魚得水。惟隨着兩大經濟體——中國與美國分道揚鑣，全球化趨勢已起了根本變化，香港人宜因應世界新秩序，調整發展路向。香港要繼續保持國際大都會的地位，就得勇於在逆境創新求變，始能安身立命，迎接新挑戰！