金利豐全年純利瀉近九成

就盈利勁挫，公司解釋，主要由於新冠肺炎疫情爆發後到訪澳門之旅客人數急劇下跌，來自澳門酒店及博彩業務之收益減少。

業績公告顯示，期內酒店營運的收益暴跌82.35%至2,637.9萬元，經調整LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)為1,363.2萬元，按年由盈轉虧，而食品及飲料的收益下跌31.56%至1,819.2萬元，經調整LBITDA擴大34.38%至1,604.1萬元。旗下兩家酒店皇家金堡及君怡的平均入住率分別大跌56個百分點和54個百分點至僅約19%。博彩業務之經調整LBITDA更加高達1.23億元，同告由盈轉虧。

公司又指，由於市場氣氛欠佳，加上經濟前景不明朗，公司就保證金及首次公開招股(IPO)融資業務採取更審慎態度。上財年相關收益減少3.68%至19.38億元，該業務佔公司金融服務分類收益約96%，或總收益約94%。同期證券投資分部的EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)為2,379萬元，按年減少25.44%。

另外，該公司上財年向客戶墊付保證金融資減值虧損約為11.35億元，按年擴大1.15%。