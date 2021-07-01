道指收市升210點　標指再創新高

美國股市周三(6月30日)個別發展，其中標指連續5日創收市新高。道指收報34,502點，升210點或0.61%；標指收報4,297點，升5點或0.13%，創收市新高；納指收報14,503點，跌24點或0.17%。

總結今年上半年，美股表現非常強勁，道指、標指、納指分別累升約12.73%、14.41%、12.84%。

富豪投資者Leon Cooperman表示，長遠仍認為股票是最佳選擇，特別是聯儲局希望看到更多通脹，只要這個立場不變，大市處境仍然良好，但在歷史性反彈後，大市進一步大漲空間不大，需要從選股中取勝。他透露，最大持倉之一是金融科技公司Fiserv，認為其估值吸引，其他持倉還包括中資科企阿里巴巴等。

CFRA首席投資策略員Sam Stovall則表示，美股上半年表現是歷來最佳的20次之一，而自二次世界大戰以來標指下半年平均升4.5%，若是最佳的20次升幅可達8%。他給予標指年底目標4,444點，即較周二收市有逾3.5%上升空間。

美國5月待完成房屋銷售意外按月反彈8%，有別於市場預期跌0.8%，更是近1年最大增幅，這反映樓市仍火熱，同時表明美國新冠疫情期間的房地產市場繁榮期尚未結束。

另外，美國6月ADP私人職位增長69.2萬個，多過市場預期的60萬個，但增幅較前一個月經向下修訂的88.6萬個放緩。

ADP報告將為美國勞工部將於周五公布的非農就業人口數據提供參考，經濟學家預計，非農就業人數將增加70.6萬人，5月份為55.9萬人，失業率預計將從5.8%降至5.6%。