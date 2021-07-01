鄧建初：7月睇好港股　原因係乜？

「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，正是這兩個月的港股寫照。在一片看淡聲中，反而出現了「五不窮、六不絕」的市況。

今年5、6月，港股出現同一特徵，皆是月中曾急跌，當悲觀情緒籠罩市場之際，之後又再回升至月尾，恒生指數兩個月(2021年5月3日至6月24日止)合計仍上升564點。

股票板塊輪動，此起彼落，是現今股票市場的模式。箇中原因，是近年股份數目急劇上升，然而市場流動資金並沒有同步增加，惟有在板塊之間輪流炒作。過往只要恒指上升，大部分股票皆上升，此種百花齊放的局面近年難得一見。初哥留意到，大市下跌，跌多過升的股票數字可以理解，然而就算恒指上升，竟同樣是下跌多於上升數量。這解釋了為何市況上揚時，股民仍然贏的少、輸的多。

「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。6月是基金半年結，表現跑贏大市的，多傾向沽出獲利深厚的股票套現，以保障表現費。表現欠佳的卻希望追回失地，形成股票大幅波動。

近期阿里巴巴表現停滯不前，但動作多多，加上積極改善和監管機構部門的溝通，上市臨門撻Q的子公司螞蟻集團作出多方面改進，已達符合上市規則，相信此系股票最壞時期已成過去，未來股價或會追上落後的升幅。

至於股王騰訊，雖然受到不利消息困擾，但股價下跌多時，已消化了利淡因素。騰訊管理層懂得知所進退，相信會有解決方法，加上瓣數多，又入股多間有前景公司，未來釋放變現盈利將會非常可觀，初哥對此股的未來前景甚具信心。基於以上原因，下半年的恒生指數應可看高一線。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)