金曹：大市好淡爭持　28600不容有失

6月期指在29,064點結算，結算之前的走勢跟5月相似，皆是上半個月在低於50日線好淡爭持，技術走勢偏弱，引誘散戶開淡倉或買熊證，但臨近結算前幾日發力拉高，升穿50日線及29,000點心理關口結算。

2021年恒指開市收報27,087點，1月結算28,748點明顯高於開市價。如無意外，年結很大機會高於27,087點。7月傳統市況會比較好，估計7月結算可輕易高於27,087點，而且高於6月期指低位28,088點機會也很大。

6月期指最高見29,398點，整個月份波幅1,310點。如果7月期指穩守在28,600點，後市有機會向重大技術阻力區29,750至30,200點推進。恒指28,600點不容有失，如跌穿則需要對沖下行風險，下方28,200支持力強。6月期指結算前，7月期權活躍成交區為28,000至30,200點，表示莊家認為7月結算低於28,000點或高於30,200點的機會唔大。

期權及程式交易專家 金曹