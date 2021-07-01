富蘭克林鄧普頓：內地社區團購發展空間大

中國以擁有世界上最高的電子商務滲透率而聞名。除了傳統的網上購物、預訂服務和訂餐之外，創新的電子商務模式也在不斷發展。自疫情爆發以來，中國便出現了「社區團購」的電子商務模式。

最初，社區團購的出現是因為要解決疫情帶來的挑戰，應對消費者在一些中國較小城市的需求。所謂社區團購，就是在同一社區中，團購團隊負責人為其客戶創建微信群，該負責人每天通過微信群宣傳一系列精選產品。產品則直接從農民、經銷商和品牌商處採購，然後訂單交給社區團購負責人去拆包及送貨。借助科技的力量去連結社區，這些團體遠遠比家庭和朋友的圈子更大。他們通常由100至500人組成，並住在同一個社區中。

另外，社區團購還有助於較小城市的產品供應，這些城市的購買量較小，價格以往都比較高。對於每名社區成員而言，大量購買可確保更低的成本。而且，通過社區團購負責人訂購，往往比直接在互聯網平台上訂購更簡單方便。社區團購也為電子商務公司提供了強大的優勢，它解決了其他配送模式無法有效解決的問題──雜貨的高物流成本和保存期。

我們相信，社區團購是一項重要的發展，並正在成為中國電子商務的一個重要領域。在中國，雜貨的潛在市場巨大。據估計，雜貨市場規模約為11萬億元人民幣，相比之下，服裝市場規模只有3萬億至4萬億元人民幣。

根據市場估計，今年社區團購市場的規模可能已經超過5,000億元人民幣，而5年復合年增長率可能接近100%，這代表中國電子商務市場仍然具有大量的增長空間。對中國大型互聯網和電子商務公司而言，這意味着強勁的增長潛力。雖然社區團購模式仍然處於早期階段，但它將在中國電子商務市場備受重視，並成為電子商務在尚未開發的市場中擴張的重要推動力。

我們認為，社區團購能夠解決低收入消費者和發展中市場面臨的物流挑戰，因此也非常適用於其他新興市場，例如印尼、印度和巴西等。

富蘭克林鄧普頓