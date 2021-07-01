施羅德：零碳經濟轉型　涵蓋各行各業

氣候變化以及從化石燃料轉向可持續能源，可算是當前世界最迫切問題。如何生產和消耗能源，以及限制全球暖化影響而必須採取的措施均已成為國際間最重要的政治議程。

國際能源機構(IEA)的最新報告—《2050年淨零：全球能源行業路線圖》列出2050年前實現二氧化碳淨零排放的一系列建議，當中需涉及巨額投資，而國際間合作的規模亦將是史無前例。例如，報告建議各國加快可再生能源的發展步伐，從而推動行業轉型。報告指出，在2050年之前，可再生能源在能源發電中所佔的比例將由2020年的29%升至近90%。其他建議包括在電動汽車充電基建設施方面作進一步投資，以鼓勵電動汽車的普及。

施羅德投資管理首席投資組合經理Simon Webber表示，全球疫情當前，各國政商界依然將氣候變化列為首要議程，這着實讓人意想不到。可再生能源及電動汽車已突破重要的轉捩點。這些超卓技術的成本已低於使用化石燃料的替代品，而且在毋須大量政府補貼的情況下亦能快速拓展市場。然而，相關板塊的股票估值已於去年大幅飆升。相比之下，我們現時最看好的是零碳經濟轉型的其他板塊。

他指，若要將全球暖化幅度逐步限制在1.5°C以內，所有行業均需要及時進行去碳化，並於2030年前減少約45%的排放。這意味着變革亦將需要延伸至可持續食品、服裝及房屋，例如，將需要大幅度地轉向食用植物類蛋白，而現時亦已有數家正在崛起的企業在這個領域建立起強大的品牌。歐盟的綠色協議及不少政府法規的內容，均圍繞着透過升級改造樓宇達致更高能源效益，以及使用熱泵作為低碳供熱源，預料這將帶來一個新的投資周期。雖然這些都是剛出現的新興趨勢，但若要真正實現全球經濟去碳化，增長前景可以數十年計。

施羅德投資管理環球行業專家Isabella Hervey-Bathurst表示，過去幾年，氣候政策其中一個最顯著的特點是各國及超國家機構的「淨零排放」目標不斷湧現。採納這些目標的國家及地區包括歐洲、英國、中國、南韓、日本、加拿大、南非及數個美國州份。目前，淨零排放政策已覆蓋全球約70%的碳排放量。下一步是將這些長遠目標轉化為具體的行動及政策路線圖，而這亦正好彰顯了國際能源機構報告對相關討論的重要性。

報告明確指出，各國需要立即加快現有潔淨能源技術的部署，因為這並不是未來的趨勢。燃氣爐及內燃機載客車輛等普通消費品即將進入。「淘汰臨界點」正是一個分水嶺，提示我們淨零道路將與以往截然不同。這亦適用於投資世界：過往表現並非未來業績的指引，而這次轉型將會產生大贏家及大輸家。

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