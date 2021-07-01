伍禮賢：港股下半年料平穩向上

近期港股走勢出現改善，恒指曾重上29,000點水平。當中最大的原因在於市場逐步消化美國聯儲局未來兩年加息步伐的預期，再加上佔恒生指數比重較高的科技股走勢轉強，也成為帶動港股進一步向好的有利支持。但另一方面，大盤表現略為不足的是，成交始終未能有效放大，主板日均成交仍維持在1,500億元的附近。

上半年市況已經完結，筆者認為港股在下半年仍會有不錯的表現機會。畢竟上半年港股在環球主要股票市場中表現相對落後，再加上經濟持續復甦，以及估值便宜等因素，預計港股下半年有機會挑戰31,000點水平。目前環球經濟逐步進入後疫情復甦時代，經濟增長的穩定性與環球央行寬鬆貨幣政策的持續性，將成為主導今年下半年市況的兩大核心因素。港股下半年預期將延續上半年估值修復的主基調，而環球貨幣政策的走向為影響下半年市況的重要變量。

在中港股市對照方面，筆者留意到現時AH溢價指數已從去年12月份的149點，回落至目前約137點。筆者預期，這個溢價水平在下半年有機會繼續出現回落，亦即反映出相對內地股市而言，港股下半年投資機遇仍然較大。

此外，經濟進入另一復甦階段的同時，市場對不同板塊的炒作風格跟上半年將有所不同，新舊經濟股份均有不同的表現機會，而周期性股份，例如航運、原材料板塊等等，升勢或將出現放緩。在重點板塊部署上，投資者可偏向於在下半年進一步受惠經濟復甦的傳統行業股份，以及在上半年表現落後的新經濟股份。具體來看，下半年科技股、石油能源、家電消費，以及通訊服務等行業都可以作為重點關注的對象。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌代表，沒有持有上述股份)