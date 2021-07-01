指標甲廈上半年錄96宗買賣　按年升1.8倍

去年底工商舖獲港府撤辣，加上疫情對市場影響減退，市場資金尋找出路，帶動寫字樓交投增加。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，今年上半年50大指標甲廈共錄得96宗買賣，相對去年同期的34宗，按年升逾1.8倍；期內成交面積約37.1萬方呎，按年亦升近1.5倍。至於2019年同期共錄90宗買賣，而2018年同期錄134宗，以及2017年商廈大牛市時的191宗比較，最新成交量分別僅及當年約70%及50%左右。

按地區劃分，上半年錄得最多成交的為九龍區，錄得60宗買賣，港島及新界區各錄得20宗及16宗。上半年交投較活躍的大廈，包括中環中心佔8宗、尖東新文華中心佔8宗、觀塘寧晉中心佔6宗，以及葵涌新都會廣場佔6宗，但仍有多座大廈未錄得買賣，包括中環環球大廈及金鐘海富中心等港島核心區指標甲廈。

若單計6月份，50大甲廈共錄得18宗買賣，是連續6個月企穩雙位數的水平，涉及面積約4.39萬方呎，與5月份的15宗及4.51萬呎相若。另外，6月份共有38座大廈錄零成交，較5月份的37座略為上升。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥稱，香港疫情影響逐漸減退，在新進投資者入市帶動下，加上去年低基數效應，寫字樓交投按年大幅反彈，但現時與高位比較仍有一段距離，預計今年全年甲廈買賣表現仍會不俗。