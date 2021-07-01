唔止巴菲特指標創新高！更多預兆反映美股將爆煲

經常被忽視的「席勒本益比」（Shiller P/E Ratio），近日暗示1場股災迫在眉睫。（法新社）

外媒報道，經常被援引作為衡量股票估值的「巴菲特指標」(股市總市值/GDP)，早前已發出跌市信號，而另一項經常遭忽視的席勒「Shiller P/E Ratio」，近日也暗示股災迫在眉睫。

研究機構SunDial Capital Research策略師指，Shiller P/E Ratio目前處於38倍水平，接近2000年網絡泡沫前的峰值(44倍)。該指標是由著名耶魯大學教授席勒(Robert Shiller)創建，被認為是比傳統本益比更好的衡量工具，因為它會根據通脹進行調整。

當席勒本益比持續超過25倍時，將是市場大幅回調預警。如2000年網絡泡沫時，該指標高達44倍，道指隨後暴跌39%；2008年金融危機時，該指標接近30倍，道指其後暴跌54%。

惟SunDial團隊也指，並無任何股市指標是絕對精準的，「股市估值過高並不代表投資者需要立即採取激烈行動，因現實是股市已被高估多年。」SunDial補充，該指標的高倍數並非「行動呼籲」，而是警示要「密切關注」。換句話說，並非一定要因而賣掉所有股票換取現金。

至於被稱為「巴菲特指標」的Wilshire 5000 Total Market Index，每天持續創新高，在美國的巴菲特指標目前約204.4%，遠高於科網泡沫前的159.2%。

此外，知名暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者Robert Kiyosaki於近日受訪時表示，經濟學家James Rickards說的非常準確，下一次崩盤基本上就是正等待最後一片雪花的雪崩。他指，比特幣是比貴金屬更好的價值儲存手段，可作為宏觀經濟周期的避險工具。儘管加密貨幣近期崩盤，惟他仍對此樂觀，且認為是更好的買入機會。他認為，這不是「會不會」的問題，而是「何時」人民幣及美元將被FedCoin等虛擬貨幣取代的問題。

他更對年輕投資者如何應對冧市作出建議，表示「要成為一名企業家」，做一個資本家，創建一個能在崩盤、繁榮或蕭條環境下皆表現良好的事業。

他認為雖然債務是導致崩盤的主因，惟他譴責「無債務」的生活方式，因為借錢並投資房地產等資產可以產生現金流，同時也能創造稅盾(tax shield)，他也因此而背負不少債務，並持有許多房地產。