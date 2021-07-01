比特幣未死得！索羅斯等對沖基金大鱷無懼波動進場布局…

外媒報道，知名對沖基金經理人Steve Cohen旗下的Point72資產管理公司，正在招募虛擬幣業務主管，而索有「金融大鱷」之稱的索羅斯旗下家族辦公室亦開始交易比特幣，可見對沖基金大鱷無懼比特幣價格大幅波動，紛紛開始涉足虛擬幣資產領域。

報道指出，Point72做出上述決定前，曾向投資者宣布，將透過旗艦對沖基金或私人投資部門，研究如何投資虛擬幣資產，目前不清楚這個主管職缺須負責甚麼業務。Point72和索羅斯的家族辦公室對此不予置評。

愈來愈多大型對沖基金開始投入數碼資產，包括Point72的競爭對手Millennium管理公司，持續踴躍投入虛擬貨幣相關的期貨和指數股票型基金(ETF)。Brevan Howard資產管理公司和虛擬基金創辦人Paul Tudor Jones都開始投資虛擬貨幣。對沖基金經理人Daniel Loeb3月表示，他已深入研究虛擬貨幣。

Point72先前通知投資者，公司正在探索一系列新機會，包括區塊鏈技術和區塊鏈帶來改變與顛覆的能力。如果對目前價值2萬億美元的虛擬貨幣市場視而不見，就有失職之嫌。