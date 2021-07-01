美國人加薪幅度追不上物價升幅　拜登刺激經濟計劃或遇阻？

為了留住員工，美國不少僱主都大幅上調僱員薪金，惟外媒報道，美國人的加薪幅度，還是追不上日圓用品價格飆升的速度。

報道引述經濟學家預測，美國工資料將出現連續第3個月強勁增長，6月份同比將增長3.6%。美國勞工部周五將公布就業報告，包括聯邦快遞公司和Olive Garden所有者Darden Restaurants Inc在內的公司，正在提高工資以吸引員工。

與此同時，從牛奶到汽車租賃和汽油等項目的價格都在快速上漲，抵銷了勞工增加的收入。在截至5月的12個月內，聯儲局偏好的消費者價格指標上升3.9%，為2008年以來的最快升幅。

薪資和物價同時上升，正在影響拜登總統所提4萬億美元經濟議程的相關辯論。工資大幅增長對拜登政府來說是一件好事，尤其是對收入最低的工人來說；政府認為價格壓力將在明年消散，隨着時間的推移，投入更多的政府支出不會引發通脹。

同時，共和黨人利用通脹數據來反對拜登的支出計劃，特別強調了價格上升所帶來的痛苦：低收入人群受到通脹的打擊尤其嚴重，因為他們將更多資金用於日常開支，如食品和交通。更高的工資可能確實有助於公司招聘。根據一份報告，民間的僱主在6月份加了69.2萬個工作崗位，超過預期。根據ADP Research Institute周三(6月30日)的報告，休閒和酒店業務的增長最為強勁。

聯邦快遞是勞動力動態如何助長通脹的一個典型例子。隨着運輸量的增長和服務延誤情況的增加，這家快遞巨頭正在加薪以吸引員工；而加薪則轉嫁到客戶，向後者收取更高的費率和附加費，以維持利潤率。

Darden Restaurants上周在業績電話會議上表示，儘管簡化作業提高了利潤率，但每小時勞動力成本上漲約6%，大宗商品價格上漲2.5%。在接種疫苗後，美國人出外用餐和旅行更為安心，Darden和其他服務和酒店公司不得不提高起薪，因為相關行業沒有足夠的員工來滿足這些美國人的需求。

報道引述聯儲局褐皮書的商業調查顯示，波士頓地區一些時薪勞工的工資上漲了30%。在費城聯邦儲備區，1/3非工廠的公司表示，由於簽約和留任獎金，員工的成本更高。此外，服務業往往是收入最低的行業之一，這表明經濟重啟後的薪酬增長將流入各收入階層的底端。然而，包括肉類和乳製品在內的雜貨主食價格漲幅最大。