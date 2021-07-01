分析指美國通脹上升非短暫　將利好股票、黃金和大宗商品

外媒引述美國投資公司WisdomTree全球研究主管Jeremy Schwartz指出，至少在未來５年內，通脹不會是暫時的，並且在接下來的幾年裏，都將會超過歷史平均水平。他建議投資者應加注股票、黃金以及其他大宗商品。

Schwartz表示，通脹的主要驅動力是需求增加、貨幣供應量增加和貨幣流通速度上升。過去1年美國的M2貨幣供應量急劇增加，較疫情以前就增加了40%以上。長久的通脹將會帶來多方面的風險，尤其是在投資方面。如果投資者意識到通脹遠高於原先預期，就會開始尋找避險資產。該機構建議，投資者應減持債券，並增持股票、黃金和其他大宗商品。

分析又預期，為了應對通脹上升的壓力，美國聯儲局可能會將升息時間表提前至2022年。而且該局很可能會在今年夏季末期，就宣布削減購債規模。

除了黃金之外，他認為工業金屬也會有不錯的表現，特別是在電動車趨勢的帶動之下，銅與鎳等金屬將有望受益。

報道引述加拿大帝國商業銀行(CIBC)表示，儘管金價在近期承壓而下跌，但是該行仍看好黃金的前景，認為金價仍有上漲的空間，並預估，今年黃金平均價格將為每安士1,925美元，到2022年平均金價有望達到每安士2,100美元。

CIBC的分析師指出，政府大規模財政刺激措施，也將為金價帶來支撐，這樣的趨勢短期內不會改變。美國總統拜登已經提出了一項6萬億美元的支出計劃，可能將導致未來美國年度財政赤字超過1.3萬億美元。