次季全球併購交易規模突破11萬億元　創季度新高

全球併購活動連續兩季創新紀錄，因公司繼續以低廉的價格借貸舉債，並將現金儲備進行變革性的交易，以應對疫情之後的新局面。

外媒引述數據顯示，今年第2季全球交易規模達到1.5萬億美元(約11.7萬億港元)，創史上第2季新高；特殊目的收購公司(SPAC)的增長幅度略有減緩，但按季仍增加13%。

與疫情剛爆發的去年同期相比，美國第2季併購交易規模達6,990億美元，大增440%；亞太地區併購交易規模增長104%，達到3,270億美元；歐洲增長50%，達2,930億美元。

報道指出，隨着美國總統拜登提議的增稅可能實施，一些公司急於在稅率提高之前完成交易，並引述摩根大通全球併購業務共同主管Anueienger表示，許多交易正在發生，因為人們希望在年底前宣布並完成交易。

季內最大的幾宗交易，都是在國內完成的，因為企業對保護主義升溫與地緣政治緊張局勢感到擔憂，避免在本土以外的地區尋找機會。

東南亞最大的叫車和送餐公司Grab，與美國特殊目的收購公司Altimeter價值400億美元的併購，為季內少數的大型跨境交易之一。

第2季全球併購交易的數量，比前一季則減少10%，但規模超過50億美元的大型交易數量增加了127%。