中國恒大6月物業合約銷售額716億人幣　按年跌5.8%

該公司披露，5月27日至6月30日，自啟動購房節優惠大促銷活動以來的35天內，集團物業實現合約銷售金額938.3億元，銷售回款874.9億元人民幣。

今年上半年，集團物業累計實現合約銷售金額3,567.9億元，合約銷售面積4,301.4萬平方米，累計實現銷售回款3,211.9億元。

該公司表示，上述銷售及回款資料未經審核，乃根據集團初步內部資料編製，鑑於收集該等銷售及回款資料過程中存在各種不確定因素，該等銷售及回款資料與公司按年度或半年度刊發的經審核或未經審核綜合財務報表中披露的數字可能存在差異。

恒大預計，隨着下半年樓市旺季的到來，整體銷售會進一步放量，完成全年7,500億元的年度銷售目標幾乎無懸念。該企又透露，截至6月30日，有息負債已從去年最高時的8,700多億元降至約5,700億元，同時淨負債率已降至100%以下，意味「三條紅線」成功實現一條變綠。