歐洲央行指9月底可望解除銀行配息和庫藏股限制

歐洲央行(ECB)周四(1日)表示，除非新一輪經濟衰退再起，央行可望在9月底取消歐元區銀行的配息與股票回購上限。

ECB總裁拉加德(Christine Lagarde)出席歐洲議會時表示，隨着疫苗接種取得進展，歐元區經濟前景改善，降低了出現嚴峻情景的可能性。她認為，儘管變種病毒仍對復甦前景帶來不確定性，若經濟和金融部門沒有出現實質惡化，歐洲系統風險委員會(European Systemic Risk Board,ESRB)可能允許解除銀行業的配息和庫藏股限制。

去年受疫情衝擊，ECB下令歐元區銀行停止發放股息，確保銀行具備充足流動性，以因應潛在系統性風險，儘管歐元區銀行今年起已恢復發放股息，但ECB仍設有上限。

ECB監事會主席Andrea Enria表示，在沒有出現重大不利發展的情況下，央行計劃在今年第3季尾聲解除限制措施，重新審查配息和股票回購上限措施。惟他稱，央行仍對配息計劃保持謹慎態度，稱該計劃必須與銀行內部資本創造能力，以及曝險品質的潛在不良影響相稱。他上月表示，ECB監事會將在7月23日就回購上限做出決定，拉加德則表示，ESRB將於9月會議上考慮此事。