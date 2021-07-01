Nissan宣布在英國建大型電池工廠　投資規模達10億英鎊

日產汽車(Nissan)(日股：7201)周四(1日)宣布，決定與中國合作夥伴--遠景動力(Envision AESC)共同在英國東北方的Sunderland設置大型電池工廠，所生產的電池產品將供應給電動車使用。

外電報道，這兩家公司及當地政府要投資10億英鎊，將在英國國內創造出6,200個工作機會、其中也包含相關的供應商在內。全新電池工廠的年產量、可供應給10萬輛的電動車來作使用，生產能力為9GWh(吉瓦時)。除了全新的超大型電池工廠之外，Nissan明確表示、計劃投資最高4.23億英鎊、要在Sunderland工廠生產新一代的全電動化跨界休旅車 Crossover。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)針對Nissan在英國國內的投資決定給予高度評價，認為Nissan的決定證明英國和東北部技能純熟的勞工得到相當大的信賴。

中國遠景動力是全球領先的智能電池科技公司，其計劃2030年前在英國電池工廠的投資、還要再追加18億英鎊，要將生產能力提升到25GWh，有可能創造出4,500個全新工作機會。