歐元區6月PMI創新高至63.4　料通脹進一步升溫　

外媒引述IHS Markit周四(1日)公布的最新數據，歐元區6月製造業採購經理人指數(PMI)創下歷史新高，升至63.4。調查顯示，製造業正經歷20多年來原材料成本最大上漲。

數據顯示，歐元區6月製造業PMI創下自1997年有紀錄以來的新高。衡量產出的指數，則是由5月份的62.2升至62.6。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，隨着防疫封鎖限制進一步放緩，市場需求激增，歐元區製造業於6月份以近24年來最快的速度增長。而近期需求的激增，促成賣方市場，因為產能及運輸受限制，衝擊工廠投入供應，推升工業價格。

Williamson續指，歐洲及全球經濟好轉，意味企業正在努力滿足需求，原料及勞動力都面臨短缺。在這種情況下，企業的定價能力將繼續增強，未來幾個月造成通脹進一步上行。

據歐盟委員會的數據顯示，歐元區6月經濟景氣指數由5月份的114.5上升至117.9，超過市場預期的116.5，並創21年來的新高。另據外媒上月的調查顯示，隨着生活開始某種程度的恢復，歐元區經濟成長有望達到4.2%。