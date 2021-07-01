廣東市監：重點對二選一、大數據殺熟等行為執法

廣東省市場監督管理局日前就互聯網新經濟模式監管的建議作出答覆，提及開展互聯網平台經濟監管工作情況、存在的問題和困難，以及在下一步工作的規劃，包括會進一步做好反壟斷執法監管風險提示，以及突出競爭執法，維護平台經濟領域公平競爭秩序。

在規範行業競爭秩序方面，將加大對以打擊競爭對手、獨佔市場為目的顯性排除和限制競爭行為的執法力度，重點加強對大型互聯網平台「二選一」、「大數據殺熟」、「封禁」等行為的執法規制。同時，會依法查處社區團購等領域利用資本優勢低價排擠競爭對手、搶佔市場行為，規範平台和平台內經營者價格標示、價格促銷等行為，依法查處價格欺詐等違法行為。至於組織開展反不正當競爭執法重點行動上，依法嚴厲查處虛假宣傳、商業賄賂、不正當有獎銷售、商業詆毀等各類不正當競爭違法行為。

該局續指，將繼續推動《廣東省數字經濟促進條例(草案)》盡快推出，加強數據管理，優化數碼經濟發展環境。不過，目前仍存在平台分類與市場份額難界定及計算、數據歸屬不明等問題，對平台經濟反壟斷執法的有效性也造成影響。

據統計，今年以來，廣東省市監局組織核查反不正當競爭線索131條，網絡傳銷線索67條；核查企業220家，立案查處43家，責令整改26家，列入經營異常名錄42家。今年1至5月累計，全省市場監管系統立案調查不正當競爭案件121宗，罰款涉及1,045萬元人民幣，其中立案查處互聯網、數碼經濟、平台經濟領域不正當競爭案件34宗，結案23宗，罰款涉資348萬元人民幣。