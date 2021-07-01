海之戀套三房零議價賣1500萬　4年升值約33%

新樓單位有捧場客，荃灣海之戀套三房戶，6月放盤，零議價下售1,500萬元，物業約4年升值約33%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨25座極低層4室，實用面積約560方呎，三房間隔，望內街景，近日以858萬元成交，實用呎價約15,321元，屋苑6月錄約20宗二手買賣，現時有約100個單位放售，叫價由780萬元起。

●北角半山富麗園A座高層1室，實用面積837方呎，套三房及工人房間隔，望海景，以1,848萬元連雙車位易手，實用呎價約22,079元，新買家屬於用家，原業主於1994年以490萬元買入，持貨27年帳面獲利1,358萬元，單位升值約2.77倍。

●上環御林豪庭中層D室，實用面積約377方呎，兩房間隔，原業主開價約880萬元，議價後獲外區用家以864萬元購入，實用呎價約22,918元，原業主於2014年1月以約585萬元購入，是次轉售帳面獲利約279萬元，物業升值約48%。

●西半山巴威大廈高層B室，實用面積約2,480方呎，開價約5,000萬元，並獲同區換樓客垂青，議價後以4,900萬元成交，實用呎價約19,758元，原業主於1973年以約34.2萬元購入，是次轉售帳面獲利約4,865.8萬元，升值高約142倍。

●西區怡景花園2座中層C室，實用面積417方呎，兩房間隔，以780萬元易手，實用呎價18,705元，新買家屬於用家，原業主於1987年12月以45.7萬元買入，持貨34年帳面獲利734.3萬元，單位升值超過16倍。

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九龍區

●西南九龍帝峯．皇殿2座中低層B室，實用面積約1,106方呎，套四房連工人套房間隔，吸引外籍家庭客承租，月租44,000元，實用呎租約40元，業主於2020年8月斥資約2,000萬元購得，按現水平租金計，回報率約2.6厘。

●西南九龍帝峯．皇殿2座高層單位，四房間隔，望維港煙花景，實用面積約1,103方呎，以約50,000元放租1星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約1,500元，以約48,500元租出，實用呎租約44元，建築呎租約33.3元。

●旺角利奧坊．曉岸2座高層C室，向南望樓及海景，一房間隔，實用面積約256方呎，原業主18日前放盤，即獲外區客接洽，經議價後減價10萬元，以約600萬元成交，實用呎價約23,438元，新買家為首置客，原業主於2018年2月以約560萬元購入，轉售帳面賺約40萬元，物業升值約7%。

●黃大仙居屋龍蟠苑C座高層14室，實用面積426方呎，兩房間隔，於已補價自由市場原先開價720萬元，放盤1個月，累減40萬元或5.6%，最終以680萬元成交，實用呎價約15,962元。

●啟德嘉匯9座中低層A室，四房間隔，望樓景，實用面積約964方呎，以約36,000元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價約1,500元，以約34,500元租出，實用呎租約35.8元，新租客為一家四口，睇樓兩次後決定承租上述單位。

●九龍灣德福花園6月全月錄9宗買賣，平均實用呎價約14,472元，其中D座高層2室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望街景，以775萬元易手，實用呎價約14,405元，新買家為同區換樓客。

●將軍澳清水灣半島6月全月終錄9宗買賣，交投平穩，平均實用呎價徘徊於13,896元，屋苑6座高層D室，實用面積約524方呎，兩房間隔，以815萬元成交，實用呎價約15,553元。

●將軍澳居屋茵怡花園5座低層H室，實用面積約372方呎，一房間隔，開價555萬元，上車客於多區參觀多個一、二手一房單位後，決定洽購上址，與原業主議價至凌晨，獲減35萬元，於已補價自由市場以520萬元購入，實用呎價約13,978元，原業主於2016年1月以約365萬元購入，當時已補地價，持貨至今約5年，轉手帳面獲利約155萬元，升值約逾42%。

●將軍澳彩明苑B座中層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享開場山景，單位於2月放盤，原先於未補價第二市場開價708萬元，累減26萬元或3.7%，獲區外白居二買家以682萬元承接，實用呎價約10,492元。

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新界區

●荃灣海之戀6月錄得約17宗買賣，包括9座低層B室，實用面積約772方呎，套三房間隔，6月新放盤，叫價1,500萬元，月內火速零議價沽出，實用呎價19,430元，新買家為家庭客，參觀上址一睇即中，原業主則2017年5月以1,130.6萬元一手購入，持貨4年帳面獲利369.4萬元，單位期內升值約33%。

●荃灣全．城滙8座低層B室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望內園景，新近以978萬元沽出，實用呎價約22,904元，原業主於2017年9月以約573萬元購入，持貨至今約4年轉手帳面獲利約405萬元，物業升值約71%。

●荃灣全．城滙6座低層E室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以995萬元易手，實用呎價約19,061元，原業主於2017年8月以778萬元購入，持貨近4年，帳面獲利217萬元，單位期內升值約28%。

●荃灣愉景新城4座中層D室，實用面積約590方呎，套三房間隔，望內園景，放盤約兩星期，近日以18,000元租出，實用呎租約31元，新租客為家庭客，屋苑6月累錄18宗租賃成交，目前仍有約14個租盤提供，套三房單位月租叫價由18,500元起。

●屯門時代廣場C座中層6室，實用面積約272方呎，一房一廳間隔，放盤僅4天，外區客鍾情屋苑屬屯門市中心地段，雖然未有議價空間，仍願意繳預一年租金，以10,000元即睇即租，實用呎租約36.8元，如以同類型單位銀行估價約442萬元計算，租金回報率達2.7厘。

●屯門居屋兆康苑N座低層4室，實用面積約483方呎，兩房兩廳間隔，獲區內客垂青，加上業主增加議幅，減租1,000元，遂便決定即睇即租，以月租10,000元承租單位，實用呎租約20.7元，若以同類型單位現時的銀行估值約508萬元作計算，租金回報率達2.4厘。

●天水圍嘉湖山莊6月累錄約46宗租賃成交，與5月48宗相若，由於同區有新盤入伙，部分業主願意多減200至300元，以加快租出單位，呎租因而稍為回落，6月份平均實用呎租按月微跌約3%至約22.8元，共中樂湖居14座低層A室，實用面積636方呎，套三房間隔，月租13,000元，實用呎租20.4元。

●天水圍嘉湖山莊景湖居14座低層A室，實用面積約638方呎，套三房間隔，外區客獲減租1,500元，決定以12,500元承租，實用呎租約19.6元，如以現時同類型單位的銀行估價約682萬元計，租金回報率約2.2厘。

●元朗尚悅8座高層J室，實用面積約440方呎，兩房間隔，享山景，原先叫價約660萬元，放售僅5日，獲首置客洽商承接，雙方輕微議價後最終以650萬元成交，創今年同類型單位新高，實用呎價約14,773元，原業主於2018年5月以約608萬元購入，轉手帳面賺約42萬元。

●馬鞍山海濤居1座低層B室，實用面積920方呎，三房間隔，開價1,450萬元，放盤1個月，減價60萬元，成功以1,390萬元成交，實用呎價約15,109元，原業主於2007年8月以460萬元購入，持貨14年帳面獲利930萬元，單位期內升值約2倍。

●馬鞍山雅濤居2座中層F室，實用面積482方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價800萬元，放盤兩年，減價22萬元，近日終以778萬元沽售，實用呎價約16,141元，原業主於2015年6月以580萬元購入，持貨6年帳面獲利198萬元，物業期內升值約34%。

●西貢濤苑雙號屋別墅，實用面積812方呎，套三房連儲物室間隔，享池景，以994萬元連車位成交，實用呎價約12,241元，原業主於2015年8月購入，當時作價928萬元，持貨6年帳面獲利66萬元，物業期內升值約7%。