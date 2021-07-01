道指早段升101點　滴滴漲逾7%

美國經濟數據理想加上能源股做好，美股下半年首個交易日靠穩，道指周四(1日)早段升101點，至34,603點；標指升10點，至4,307點新高；以科技股為主的納指升19點，至14,522點。

經常用來衡量股市估值的「巴菲特指標」，即股市總市值除去國內生產總值(GDP)，早已響警，連另一項經常被忽視的估值指標─由諾貝爾經濟學獎得主席勒開發的「席勒市盈率」，亦即經周期調整市盈率(CAPE)，近日也暗示股災迫近。

不過，星級分析員Tom Lee繼續看好，將標指年底目標由4,300點上調至4,600點，意味較周三收市升多7%。

周三在美掛牌的中國召車平台滴滴出行，獲國際指數公司富時羅素和明晟公司納入旗下股票體系，前者7月8日起生效，後者7月15日起生效。滴滴周四早段漲7.5%至15.2美元。

美光科技第三財季純利按年增1.16倍至17.35億美元，今季收入預測勝預期，但稱預防未來供應鏈受阻的措施將令一些成本上升，並預期電腦記億和儲存晶片明年供應維持緊張，股價早段跌4.25%至81.36美元。

與此同時，因晶片短缺，福特汽車本月將大削其北美廠房的汽車產量，股價早段跌1.01%至2.93美元。服裝品牌GAP將關閉英國所有門店，並退出法國和意大利的實體零售業務，股價早段升0.21%至33.72美元。

中資電動車股做好，小鵬汽車漲5.58%至46.9美元，蔚來汽車亦升1.45%至53.97美元。