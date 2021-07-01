馬來西亞選定愛立信為5G合作夥伴　華為無緣

外媒報道，馬來西亞周四(1日)宣布，選定瑞典的愛立信(Ericsson)為該國的5G合作夥伴。負責該項目的馬來西亞國有企業Digital Nasional Berhad(DNB)在一份聲明中表示，根據協議，愛立信將負責在馬來西亞進行端到端的網絡開發，總成本為110億馬來西亞元(約205億港元)。

DNB表示，協議包括核心、無線接入和傳輸網絡、營運與業務支持系統以及管理系統，此外還支持本地供應商的開發和參與。馬來西亞的目標是在今年年底前在吉隆坡和普特拉賈亞推出5G，最終在2023年前擴展到全國。

早在2019年10月，華為被引入為馬來西亞最大的訂戶移動提供商Maxis的5G硬件供應商。根據雙方協議，華為將為Maxis的網絡提供5G無線電設備、服務和專業知識，此協議的前提是5G頻譜分配將授予個別電訊公司，並且硬件供應商的選擇取決於各自的頻譜持有者。

報道引述愛立信總裁兼CEO Borje Ekholm表示，5G網絡將為彌補數碼鴻溝，並稱將與DNB合作建立5G體驗和創新實驗室。