東方日報B1：恒指靠中資科網股突圍 法巴指監管陰霾散
2021年07月02日 00:04
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基金傳低撈內地反壟斷中，捱沽的科網龍頭股，如騰訊。
港股上季表現令人沮喪，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏相信，恒生指數要向上突破，需要靠中資新經濟股，而這些科網股的監管陰霾已消散，加上很多壞消息已「計晒入去」，目前估值吸引，遂看好科網股下半年將迎來估值重估，但不必「貪新厭舊」摒棄舊經濟股，要兩邊擇優通吃。
譚慧敏接受本報專訪時指，次季中資教育及科技等板塊受監管拖累，港股未見明確方向，市場似乎擔心中國收緊監管風險，但其實「冇得再淡」，科網股股價或已見底，現在需要的是催化劑。該行準備把中資科技股投資評級上調至「高配」，料下半年相對便宜的中資科技股會追落後。
被中資新經濟股估值所吸引的，還有管理14.8億美元的摩根太平洋科技基金駐港基金經理Oliver Cox，據報他正選擇性增持在中國反壟斷法整頓中淪為捱沽對象的科網龍頭股，而美團(03690)及騰訊控股(00700)在其重倉之列。
譚慧敏強調，增長股已跌至值得吸納水平，可以逐步增持，但價值股亦受惠於經濟持續復甦，強勢表現未完全反映，故下半年新舊經濟股份應該「兩邊都要揸」，因資金輪換將不斷發生，投資者恐怕未必換得切。
此外，她料美元仍會溫和走弱，人民幣年內維持兌每美元6.4水平，利好新興市場及中國資產，因此予中國股票「高配」評級。暫時最看好的是內地消費板塊，因旅遊及服務已差不多重返疫前水平，電動車及新能源則受惠國策推動。內銀則獲「低配」評級，因為要完成幫助中小企等「國家任務」，對其前景相對看淡。
港股不久便進入上半年業績發布期，3隻資源股和中金公司（03908）等4隻中資券商股周四(1日)發盈喜。藍籌股中國石油化工(00386)和中國石油(00857)預告上半年扭虧為盈，分別賺最少365億元人民幣及450億元人民幣，勝2019年同期，原因大致同為油價上升及經濟復甦。紫金礦業(02899)則預告同期按年多賺1.56至1.72倍，主因是銅和鋅等金屬價格大漲。
另外，雖然中國新經濟股被看好，但對以科技股為主的美國納斯達克指數上周起恢復漲勢，譚氏直言僅短期反彈，建議趁機獲利，料美國經濟持續復甦，將帶動10年期債息年內或升至兩厘，屆時對科技股形成沽壓，故美股下半年迎來調整。
她又相信，市場已完全消化美國聯儲局的議息決定，不會重現2013年聯儲局因「收水」而觸發的「縮減恐慌」，因為市場本身有很多預期，該局亦明顯想把影響減到最細，從縮減資產負債表到加息的過程將會很緩慢，預料寬鬆仍會持續一段時間，直到2023年才會加息。
她指通脹僅短暫問題，數字被拉高因去年基數低和勞動力短缺，隨着美國失業救濟金9月到期，更多人重返就業市場，可拖慢工資增長步伐；供應鏈問題將隨着經濟恢復解決。
另方面，港股美國預託證券(ADR)周四早段仍缺乏方向，滙豐控股(00005)報45.12元，較香港前日收市價高0.27元；騰訊報582.22元，較港低1.78元。按比例計算，相當於恒指微跌29點。