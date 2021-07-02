東方日報B1：恒指靠中資科網股突圍　法巴指監管陰霾散

港股上季表現令人沮喪，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏相信，恒生指數要向上突破，需要靠中資新經濟股，而這些科網股的監管陰霾已消散，加上很多壞消息已「計晒入去」，目前估值吸引，遂看好科網股下半年將迎來估值重估，但不必「貪新厭舊」摒棄舊經濟股，要兩邊擇優通吃。

譚慧敏接受本報專訪時指，次季中資教育及科技等板塊受監管拖累，港股未見明確方向，市場似乎擔心中國收緊監管風險，但其實「冇得再淡」，科網股股價或已見底，現在需要的是催化劑。該行準備把中資科技股投資評級上調至「高配」，料下半年相對便宜的中資科技股會追落後。

譚慧敏強調，增長股已跌至值得吸納水平，可以逐步增持，但價值股亦受惠於經濟持續復甦，強勢表現未完全反映，故下半年新舊經濟股份應該「兩邊都要揸」，因資金輪換將不斷發生，投資者恐怕未必換得切。

此外，她料美元仍會溫和走弱，人民幣年內維持兌每美元6.4水平，利好新興市場及中國資產，因此予中國股票「高配」評級。暫時最看好的是內地消費板塊，因旅遊及服務已差不多重返疫前水平，電動車及新能源則受惠國策推動。內銀則獲「低配」評級，因為要完成幫助中小企等「國家任務」，對其前景相對看淡。

另外，雖然中國新經濟股被看好，但對以科技股為主的美國納斯達克指數上周起恢復漲勢，譚氏直言僅短期反彈，建議趁機獲利，料美國經濟持續復甦，將帶動10年期債息年內或升至兩厘，屆時對科技股形成沽壓，故美股下半年迎來調整。

她又相信，市場已完全消化美國聯儲局的議息決定，不會重現2013年聯儲局因「收水」而觸發的「縮減恐慌」，因為市場本身有很多預期，該局亦明顯想把影響減到最細，從縮減資產負債表到加息的過程將會很緩慢，預料寬鬆仍會持續一段時間，直到2023年才會加息。

她指通脹僅短暫問題，數字被拉高因去年基數低和勞動力短缺，隨着美國失業救濟金9月到期，更多人重返就業市場，可拖慢工資增長步伐；供應鏈問題將隨着經濟恢復解決。