Robinhood擬美國上市　目標市值至少400億美元

外媒報道，美國零佣金交易平台、被稱為「散戶最愛證券買賣應用(App)的Robinhood遞交在美國上市的招股文件，報道指該公司尋求至少400億美元的目標市值。

今年首季，該公司收入按年增逾4倍至5.22億美元；至於2020年全年，收入達9.59億美元，按年增逾3倍。

值得留意，公司今年首季虧損高達14億美元，遠超上年同期的虧損5,300萬美元。公司指其主要由於今年1月份，散戶夾淡倉風波令Robinhood財務緊張，清算所提高資本要求迫使其不得不暫停一些熱門股票的交易，而2月緊急籌集了35億美元的債務融資導致季度虧損。

截至3月底，公司擁有1,800萬個資金帳戶 (即已連接銀行戶口的帳號)，高於2020年底的1,250萬個和2019年的510萬個，這意味到今年首季該公司的用戶就增加了44%。

Robinhood表示，大約一半用戶是首次投資者，中位數年齡為31歲，帳戶規模中位數只有240美元，2月的平均賬戶規模為5,000美元。另外，截至今年3月底，公司擁有120億美元虛擬貨幣資產。