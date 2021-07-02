美股道指收漲131點　標指連續6日創新高

美國股市周四(1日)做好，標指連續6日創收市新高。道指收報34,633點，升131點或0.38%；標指收報4,319點，升22點或0.52%；納指收報14,522點，升18點或0.13%。

經常用來衡量股市估值的「巴菲特指標」，即股市總市值除去國內生產總值(GDP)，早已響警，連另一項經常被忽視的估值指標─由諾貝爾經濟學獎得主席勒開發的「席勒市盈率」，亦即經周期調整市盈率(CAPE)，近日也暗示股災逼近。

不過，星級分析員Tom Lee繼續看好，將標指年底目標由4,300點上調至4,600點，意味較周三收市升多7%。

周三在美掛牌的中國召車平台滴滴出行，獲國際指數公司富時羅素和明晟公司納入旗下股票體系，前者7月8日起生效，後者7月15日起生效。滴滴周四收報16.4美元，升15.98%。

美光科技第三財季純利按年增1.16倍至17.35億美元，今季收入預測勝預期，但稱預防未來供應鏈受阻的措施將令一些成本上升，並預期電腦記億和儲存晶片明年供應維持緊張，股價全日急跌5.73%。

與此同時，因晶片短缺，福特汽車本月將大削其北美廠房的汽車產量，股價早段跌1.01%至2.93美元。服裝品牌GAP將關閉英國所有門店，並退出法國和意大利的實體零售業務，股價收市微升0.34%。