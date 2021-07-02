致富：上半年基金贏輸家　料資源金融續看俏

2021年轉瞬過了一半，是時候檢閱上半年基金贏輸家。致富財富管理部總經理張德明表示，以資產行業分類，上半年由能源基金跑出，截至6月尾年內累升3成至4成；環球金融股票基金同期以2成升幅跟隨其後。另一邊廂，年內相對落後的基金包括累跌1成的黃金基金，以及下跌5%的亞洲高息債券基金。

他表示，上述結果與年初時探討的今年3大投資主題(經濟復甦、利息去向、中美關係)相符合。目前再看，中美關係仍需密切注視，而環球經濟逐步復甦已沒有懸念，隨着疫苗接種持續和經濟紓緩方案陸續出台，經濟活動回升，能源、建材、資源等板塊繼續受惠。至於美國聯儲局的加息步伐，較去年底預測時步伐加快了，但市場亦正逐步消化，預期金融股將繼續受惠經濟復甦以及利率上升，帶動息差改善。

年初以來傳統經濟股跑贏新經濟股。以科技股為主的美國納指，今年首季上升2.78%，截至6月下旬年內累升10%。另一方面，MSCI全球金融指數首季升12.6%，年內升18.74%；MSCI全球商品生產商指數分別首季升12.5%和年內升21.76%，反映在經濟復甦的大環境下，利好傳統價值股。

張氏預期，倘下半年各國政府有效控制變種病毒，經濟繼續復甦，聯儲局不會太快加息，金融、能源、資源類股份仍會繼續領先。較受息口左右的科技股則會維持較大波幅。

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