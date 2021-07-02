《沽注一擲》現實主角：迷因股即將暴冧

外媒報道，因準確預測2008年金融海嘯而一夕暴富的電影《沽注一擲》(The Big Short)主角原型、美國知名對沖基金經理Michael Burry警告，像過去的科網泡沫和房地產泡沫一樣，散戶熱炒的迷因股票(meme stocks)即將出現暴冧。

Burry指出，「回顧1999年，每個在科網公司帳面獲利的人，都認為會繼續贏錢；至2007年，每個在多家公司通過槓桿融資賺錢的人，都認為這種情況會繼續下去。」

他續說：「我不知道像這樣的迷因股什麼時候會暴瀉，但可能不用太久，因為我相信機構正在磨拳擦掌，而且散戶已經all in(全進)了，沒有多餘的新資金跟風了。」

事實上，部分迷因股股價脫離基本面的情況，已經令很多分析師非常苦惱。Wedbush分析師Michael Pachter在今年2月初對GameStop的目標價為13美元，但如今股價已經完全超越目標，截至本周四(1日)，GameStop股價已到達200美元的水平。

Pachter直言，經歷過散戶夾淡倉大戰之後，原以為淡倉會減少，但實際上卻並非如此，因為淡倉一直持續高企，導致迷因股股價波動性很高。他續說，當目標價比現價低好幾倍的時候，股票評級報告已經失去意義。

迷因股在周四普遍下跌，GameStop收跌4.57%；AMC電影院和黑莓公司(BB)分別收跌4.14%和0.41%。