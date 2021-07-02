道指漲131點　紐油升破75美元

●美匯指數漲至92.59；港匯跌至7.7664；離岸人民幣(CNH)報6.4728；美元兌日圓處111.57；歐元跌至1.1846，英鎊弱見1.3761。金價企1,776美元。布油報75.61美元，紐油報75.05美元。比特幣跌至3.35萬美元水平。道指期貨變動不大。

●因準確預測2008年金融海嘯而一夕暴富的電影《沽注一擲》(The Big Short)主角原型、美國知名對沖基金經理Michael Burry警告，像過去的科網泡沫和房地產泡沫一樣，散戶熱炒的迷因股票(meme stocks)即將出現暴冧。

●美國國會預算辦公室(CBO)預期，今年美國聯邦政府預算赤字將達到3萬億美元，接近2020年的紀錄；並預計到2022年，赤字將收窄至1.15萬億美元。

●外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)表示，預期美國聯儲局最快明年上半年開始減慢資產購買步伐，而在疫情後首次加息預期在2022年底或2023年初進行。

●美國零佣金交易平台、被稱為「散戶最愛證券買賣應用(App)」的Robinhood遞交在美國上市的招股文件，報道指該公司尋求至少400億美元的目標市值。

●美國6月ISM製造業PMI回落，5月建築開支意外跌。

●美國上周新申領失業救濟人數少過預期。

●港股ADR指數收報28,756點，跌70點或0.25%。

●紐約8月期油收報每桶75.23美元，升1.76美元或2.4%；布蘭特8月期油收報每桶75.84美元，升1.22美元或1.63%；

●紐約8月期金收報每安士1,776.8美元，升5.2美元或0.3%，連升兩日。

●英國富時100指數收報7,125點，升87點或1.25%；法國CAC指數收報6,553點，升45點或0.71%；德國DAX指數收報15,603點，升72點或0.47%。

●歐元區6月PMI創新高至63.4，料通脹進一步升溫。

●歐洲央行指9月底可望解除銀行配息和庫存股限制。

●著名遊戲《絕地求生》(PUBG，俗稱「吃雞」)的南韓開發商Krafton下調首次公開招股(IPO)的集資目標，經修訂後，該公司計劃以每股40萬至49.8萬韓圜出售865萬股，以上限計集資4.3萬億韓圜，低於原本的5.6萬億韓圜，預料8月10日上市。

●傳阿里接近收購蘇寧易購，或反映正走出反壟斷陰霾。

●小鵬汽車6月交付量創單月新高。