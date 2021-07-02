港樓「麵粉價」漲 預告樓價仲有得升？買樓比買股好？

上月筆者提過，香港樓價展現升勢。果然，一、二手樓市持續升溫。即使近季不少港人沽樓移民，但都未有改變樓市上升的格局，樓市購買力之大，實在令人嘖嘖稱奇。

上周新界東北即上水粉錦公路與青山公路--古洞段交界的住宅地，由發展商以26.168億元奪得，較市場估值上限高出15%，每方呎樓面地價高達9,208元，較4月批出的古洞地升了28%。麵粉價係咁升，麵包價又點會唔跟住升？

新界住宅地皮地價都已經升穿9,200元，計埋建築費、利息成本等，他日落成開售，睇怕要賣1.8萬至2.5萬元；另見最近有大圍新盤單位成交呎價超過4萬蚊。樓市「麵粉」同「麵包」價都係咁升，真係嚇壞人！事實上，無雷公咁遠的新界區住宅地皮和新盤價都高成咁，九龍區地價照計至少高新界兩三成，偏偏如今因為政府仍未撤辣，又要過銀行壓力測試，唔少九龍二手樓因為首期門檻高同樓齡大，講緊都係萬三、四蚊一呎，嚴格而言係低水，睇幾時發力追上。

如今中、港兩地尚未通關，香港樓價都咁升法；若兩地通關，到底會係多咗人沽樓，定多咗人買樓？筆者都沒有水晶球，但看如今的形勢，政府的住宅供應沒有大突破，再加上全球銀根依然偏寬，除非金融市場大冧市，否則香港樓市暫看不到大跌的可能。至於說，政府係咪應該因應市況鬆綁辣招，增加二手盤供應，為樓市降降溫，唔使迫啲買家去晒新盤市場搶貨，到底政府諗緊乜，真係費解！

咁到底如果手頭有錢，應該買樓定買股，相信係唔少有銀士呢刻的疑惑。站在風險角度，如今買樓，過得到銀行壓試，付得出大筆首期(尤其係二手樓)，實力有番咁上下，照計風險尚可控。至於股市，流動性一般比樓市高，且今年次季港股相對美股表現算係好收斂，照計第3季係有發圍機會，但唔排除叻盡都係上試2月高位，最唔放心係若然美股突然「落閘放狗」，港股風向會隨時逆轉。故展望第3季港股策略，適量倉位繼續炒未嘗不可，但就要嚴控注碼，切忌瞓身大注。

東網產經專欄作者 帥哥