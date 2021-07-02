福特再因「缺芯」減產　美國市佔率恐跌至逾半世紀最低

外媒引述顧問公司AlixPartners預測，晶片持續缺貨之下，全球汽車業今年營收合計將減少1,100億美元(約8,580億港元)。其中美國幾家大車廠在本土市場大受打擊，將要第二度減產的福特，在美國的市佔或跌至超過半世紀最低水平。

全球車用晶片持續缺貨，美國汽車大廠福特被迫大幅削減北美產量。集團宣布，8座組裝廠由7月開始陸續停工或減產至8月初。數據供應商Edmunds估計，福特第二季在美國的輕型汽車市佔率僅10.7%，創1960年代以來最低水平。由於福特較其他同業更依賴日本車用晶片商瑞薩電子的供應，而瑞薩一座晶片廠今年3月發生大火，而令供應問題惡化。

至於另一美國大車廠通用的情況就較好，但市佔率也僅15.4%，創2002年來最低季度水平，首次跟日本豐田打成平手，豐田因有較好晶片庫存管理而受影響程度較輕。另外，快意佳士拿市佔率可能回落至2017年水平。

相反，南韓的現代汽車與起亞第二季合計美國市佔率首次超過10%。本田與福士市佔率亦有增加迹象。專家認為，外國車廠乘機坐大，對市佔率出現萎縮的美國車廠是一大警號。

外媒報道，福特共有8座車廠因為晶片短缺而將要停產，其中有6座在美國，加拿大及墨西哥各有1座。伊利諾廠戶最早由下周一(5日)開始停產Explorer等車款至8月2日。其他廠房由7月中開始停工或減產部份車款一周至三周不等。另外，位於密歇根州的廠房，就基於晶片以外的零件缺貨而在本月5日至26日停產。福特拒絕透露是什麼零件缺貨。

這是福特最新的減產行動。該公司在4月預期晶片缺貨問題令第二季產量腰斬，全年將因此虧損25億美元，汽車產量也將減少約110萬輛。