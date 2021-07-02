港股挫逾400點　ATMX全線下跌　吉汽瀉近6%

中央「送禮」落空，港股在7月首個交易日跌勢持續。恒生指數最多挫449點，低見28,378點，暫維持逾400點跌幅，一舉失守28,500點、10天線及20天線。國企指數跌200點；科技指數挫220點，失守8,000點大關，主板成交逾660億港元。

大型科網股領跌，阿里巴巴跌3.8%；美團點跌3.2%；小米集團跌3%；京東集團跌1.6%；騰訊高開2.5%後倒跌0.8%。

香港與澳門通關未有眉目，濠賭股捱沽。美高梅中國挫4.2%；銀河娛樂跌2.3%；金沙中國跌1.4%；新濠國際跌1.8%；澳博跌0.9%。

汽車股回吐，吉利汽車挫5.9%；比亞迪股份跌3.9%；恒大汽車跌3.8%；長城汽車跌2.4%；東風集團跌2.1%；廣汽集團跌0.5%。

三桶油跟隨油價逆市做好，中國石油及中國石化發盈喜，股價分別飆2.9%及0.7%；中國海洋石油升2%。

【09:20】港股缺乏方向 三桶油炒上

港股在下半年首個交易日開市缺乏方向，恒生指數升31點，報28,859點；國企指數低開1點，報10,662點；科技指數跌17點，報8,137點。

產油國的增產速度可能慢過預期，紐約期油升破每桶75美元，三桶油跟隨做好。其中發盈喜的中國石油及中國石化開市飆3.4%及2.5%，是表現最佳兩隻藍籌；中國海洋石油升2%。