澳娛17年來再披露財報　去年現金增19%

跟2019年的公開的營業帳目報告一樣，這次外界僅能見到澳娛的資產負債表，關乎一個年度盈虧的綜合損益表沒被公諸於世，也就是說今次披露的僅為澳娛在2020年12月31日時的資產狀況，資產總值為322.55億元澳門元(下同)，比前一年底的328.46億元差不多，但「銀行定期、存款及現金」卻按年多了19.01%至144.82億元。

董事何超瓊於報告中表示，新冠肺炎疫情去年2月開始爆發至今，澳娛響應了澳門政府的呼籲，免除了外港客運碼頭所有分營商戶之每月使用費，以致收入大幅減少。儘管海上、空中航運及旅客人流數目銳減，公司仍堅持履行其營運批給合約內商用空間管理、設施保養、清潔和禮賓之服務，因此去年於外港客運碼頭營運上錄得嚴重虧損，而鑑於港澳海上航線仍未有預計復航日期，預期虧損將會持續至2021年。

於香港上市的主膽澳博早已披露去年盈轉虧蝕30.25億港元，換言之澳娛應佔部分虧損約16.31億港元。其他澳娛相關企業方面，旗下澳門彩票年年都有披露財務數字，其中去年全年盈利倒退37.38%至9,692.3萬元，期末現金近4.35億元；何超瓊做副主席的澳門國際機場專營股份有限公司方面，去年全年營業虧損6.52億元

同樣引人注意的是，澳博那持有賭牌的附屬公司「澳門博彩股份」上月下旬更名為「澳娛綜合度假股份」，以反映澳博於旅遊和休閒娛樂業的重要地位，並凸顯其致力於在澳門發展和經營綜合度假村。