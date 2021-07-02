歐冠昇：港交所將在債券通內推出更多產品及服務

目前債券通僅設北向交易，市場憧憬債券通南向交易今年可以開通。中國外匯交易中心總裁兼債券通公司董事長張漪在債券通論壇上表示，下一步持續完善債券北向交易，並會根據人民銀行的部署，做好「南向通」的相關準備工作，穩定地推動債券市場高水平雙向開放，並着眼更長遠發展前景。

歐冠昇表示，「債券通」推出後相當成功，令國際投資者可投資作為全球第二大債券市場的中國。港交所將在「債券通」渠道中繼續推出更多交易產品及服務，包括正與監管機構合作，將「債券通」擴展至南向，讓中國投資者能接觸國際的債市。

他又指，債券通是港交所重要的一部分，亦是連接中國和國際市場重要角色。隨着愈來愈多資金透過債券當機制自由流通，加上中國的碳中和目標，人民幣綠色債券市場將有更多機會。

他又指，愈來愈多外資參與中國金融市場，而香港作為中國最國際化城市、最大的離岸人民幣中心，顯得香港連接中國和世界的角色更重要。

歐冠昇提到，目前債券通有超過2,600個產品，較剛成立時增加逾10倍，參與機構達695個，增長3倍。6月份日均成交額創歷史新高，達逾300億元人民幣，上半年日均交易額266億元人民幣。