中國十年來最嚴峻電荒恐延至年底　勢重創經濟

外媒報道，極端氣候、能源需求激增及煤炭使用限制等三大因素，正在重擊中國電力供應。包括廣東、廣西及浙江等9個內地經濟引擎大省實施限電已超過一個月，嚴重影響生產進度。而內地這場十年來最嚴峻的電力荒，恐怕會持續到今年底，勢必重創中國經濟。

報道指出，佔內地GDP超過一成的廣東省，實施限電措施已超過一個月，迫使該省企業每周要關閉數天。當局還警告，限電措施可能會持續到年底。內地最大的不銹鋼生產商之一，總部位於廣東的承德新材料5月底通知客戶，每周將要停產兩天，直至不須配合電力配給措施為止。受限電影響，公司預計產量將下降20%，一個月最多只能生產10萬噸鋼材。

除了內地企業受苦外，在當地設廠的外商企業亦抱怨。中國歐盟商會華南區主席Klaus Zenkel直言，商會多達80家成員公司可能會受到限電措施影響，必須每周停產數天。有些公司已經開始租用昂貴的柴油發電機，勉強維持工廠運轉，導致外資企業非常不滿。

金融數據供應商Refinitiv的電力與碳首席分析師Yan Qin指出，限電將會影響到中國經濟，受到衝擊的包括關鍵的建築和製造業。因為相關產業去年使用了中國近70%的電力，並扮演2021年經濟復甦的火車頭。同時，由於中國各地因限電而減產，導致交貨延遲，對全球供應鏈構成挑戰。