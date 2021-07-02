【高盛推介】車股急跌　資金部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周五(7月2日)早段急跌，比亞迪及吉利汽車為跌幅最大的藍籌股之一，即市見資金趁低部署其好倉。

比亞迪周四(7月1日)於微信公眾號宣布加推3款車型上市，加上建議分拆比亞迪半導體深交所上市獲受理。但仍無助周五早段的跌勢。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪周三(6月30日)下跌，吸引近200萬元流入其認購證，而比亞迪牛證亦有約100萬元流入。

比亞迪購證15509，行使價259.08元，2021年9月27日到期，實際槓桿6.4倍，槓桿較活躍產品更高，而且更貼價。

比亞迪購證20361，行使價219.08元，2021年9月24日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。

比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.4倍，行使價160至220元間、3個月期以上產品中槓桿最高。

比亞迪牛證51137，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，近牛、高槓桿。

比亞迪牛證50251，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，遠牛。

比亞迪熊證52092，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價產品中槓桿最高。

吉利汽車從上周高位27.4元開始回落，股價連跌5日之後，周五早段再跌逾6%。吉汽上周五公布撤回上海科創板上市申請後，有券商認為短期輕微影響股價。

觀察個股輪證資金流向，股價持續下跌，資金積極流入吉利認購證趁低吸納，過去5個交易日合共有約1,800萬元流入，是同期第二資金流入的相關資產。

吉汽購證14756，行使價26.35元，2021年9月20日到期，實際槓桿6.6倍，輕微價外、低街貨。

吉汽購證22317，行使價28.05元，2021年9月23日到期，實際槓桿7.2倍，行使價23至28.5元間、2個月期以上產品中槓桿最高。

吉汽沽證16202，行使價21.83元，2021年9月24日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、高敏感度。

吉汽牛證52081，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率14.6倍，近牛、相近收回價產品中槓桿最高。

吉汽熊證61846，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率4.1倍，遠熊。

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