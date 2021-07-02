【高盛推介】車股急跌 資金部署好倉
2021年07月02日 11:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周五(7月2日)早段急跌，比亞迪及吉利汽車為跌幅最大的藍籌股之一，即市見資金趁低部署其好倉。
比亞迪周四(7月1日)於微信公眾號宣布加推3款車型上市，加上建議分拆比亞迪半導體深交所上市獲受理。但仍無助周五早段的跌勢。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪周三(6月30日)下跌，吸引近200萬元流入其認購證，而比亞迪牛證亦有約100萬元流入。
現時成交最活躍的比亞迪認購證行使價都於260元以上，有的甚至到300元附近，都是較價外選擇，而且槓桿都不足6倍，投資者宜轉移留意較貼價產品。事實上，較貼價證亦有槓桿更高的選擇，例如比亞迪購證(15509)，實際槓桿超過6倍，較活躍證更高，值得留意；貼價證則可留意比亞迪購證(20361)。
相反，看淡比亞迪可留意高槓桿沽證(15175)，是相近條款產品槓桿最高。
比亞迪購證15509，行使價259.08元，2021年9月27日到期，實際槓桿6.4倍，槓桿較活躍產品更高，而且更貼價。
比亞迪購證20361，行使價219.08元，2021年9月24日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。
比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.4倍，行使價160至220元間、3個月期以上產品中槓桿最高。
計劃部署比亞迪牛證，即市部署可留意貼價、高槓桿牛證(51137)，收回價200元，屬高槓桿產品；持倉過夜則可留意遠牛證(50251)。相反，看淡比亞迪可留意熊證(52092)，是相近收回價產品中槓桿最高。
比亞迪牛證51137，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，近牛、高槓桿。
比亞迪牛證50251，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，遠牛。
比亞迪熊證52092，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價產品中槓桿最高。
吉利汽車從上周高位27.4元開始回落，股價連跌5日之後，周五早段再跌逾6%。吉汽上周五公布撤回上海科創板上市申請後，有券商認為短期輕微影響股價。
觀察個股輪證資金流向，股價持續下跌，資金積極流入吉利認購證趁低吸納，過去5個交易日合共有約1,800萬元流入，是同期第二資金流入的相關資產。
股價回落，投資者宜重新審視市場的產品，上周活躍的認購證可能已經變得價外，應該重新挑選貼價或輕微價外的產品。投資者如看好吉汽可留意輕微價外、低街貨購證(14756)；高槓桿選擇則可留意吉汽購證(22317)，是中期輕微價外證中槓桿最高。
相反，如看淡吉汽留意貼價沽證(16202)，是高敏感度的選擇。
吉汽購證14756，行使價26.35元，2021年9月20日到期，實際槓桿6.6倍，輕微價外、低街貨。
吉汽購證22317，行使價28.05元，2021年9月23日到期，實際槓桿7.2倍，行使價23至28.5元間、2個月期以上產品中槓桿最高。
吉汽沽證16202，行使價21.83元，2021年9月24日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、高敏感度。
吉汽牛證52081，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率14.6倍，近牛、相近收回價產品中槓桿最高。
吉汽熊證61846，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率4.1倍，遠熊。
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