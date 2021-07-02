【瑞通推介】恒指下挫　資金開牛

2021年07月02日 11:47
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望周五(7月2日)出爐的非農就業數據，道指隔晚收報34,633點，升131點或0.4%。
    恒指假期前收報28,827點，跌166點或0.6%。周五早段再跌逾400點，低位跌至28,311點水平，暫連跌4個交易日。恒指好倉(牛證及認購權證)周三(6月30日)淨流入逾4,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,100萬元，反映投資者預期後市向上。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,600至28,699點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。
    憧憬受惠中港通關的友邦保險，近日宣布投資逾120億元人民幣認購中郵人壽保險股份近25%的投資後股權，有券商料有關交易有助友邦打入內地大眾市場，但同時料其償付能力將受溫和影響。友邦周三上試98元不果，收報96.5元，升0.8%，重上20天線。周五早段先升後回軟，97元得而復失，惟跌幅較恒指細。逾160萬元在周三淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。
    有傳由阿里巴巴和江蘇省政府牽頭的財團，接近就收購蘇寧旗下零售部門包括蘇寧易購的股權達成協議。阿里周三以全日最低位220元收市，微升0.2%。周五早段挫約3%，回落至211元附近。周三分別有逾1,400萬元和逾310萬元淨流入其好倉和淡倉。
    微盟集團在假期前連跌3個交易日，周三收挫3.1%於17.12元，盤中險守17元，連失10天和20天線。股份近期跌穿17元後開始獲承接，但反彈高位持續受制於18.5元水平。周五早段跌逾4%，跌至16.4元附近。逾210萬元在周三淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指貼價、短期購證(18402)，行使價28,940點，2021年8月到期，實際槓桿21.2倍。貼價、短期沽證(18412)，行使價27,600點，2021年8月到期，實際槓桿18.9倍。
    友邦輕微價外、中短期購證(20730)，行使價105.08元，2021年10月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、中短期沽證(12584)，行使價93.9元，2021年12月到期，實際槓桿6.1倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(20796)，行使價238.88元，2021年12月到期，實際槓桿7.3倍。貼價、中年期沽證(11704)，行使價202.88元，2022年1月到期，實際槓桿5.6倍。
    微盟價外、短期購證(17304)，行使價20.13元，2021年9月到期，實際槓桿3.2倍。
    騰訊輕微價外、中短期購證(20717)，行使價679.38元，2021年12月到期，實際槓桿7.8倍。貼價、短期沽證(20807)，行使價555.38元，2021年8月到期，實際槓桿14倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(63796)，收回價27,860點，槓桿比率43倍。熊證(57164)，收回價29,200點，槓桿比率34倍。
    友邦牛證(64458)，收回價90.5元，槓桿比率15倍。熊證(55381)，收回價103.5元，槓桿比率10.8倍。
    阿里牛證(60782)，收回價198.88元，槓桿比率11.8倍。熊證(55038)，收回價232.88元，槓桿比率7.7倍。
    微盟牛證(63799)，收回價15元，槓桿比率6.4倍。熊證(60356)，收回價18.8元，槓桿比率4.1倍。
    騰訊牛證(62696)，收回價541.8元，槓桿比率13.2倍。熊證(50208)，收回價608.8元，槓桿比率16.3倍。
    比亞迪牛證(53345)，收回價205.08元，槓桿比率8.8倍。熊證(55657)，收回價255.88元，槓桿比率5.1倍。
    中海油牛證(68361)，收回價8.3元，槓桿比率8.4倍。熊證(53931)，收回價10.15元，槓桿比率5.9倍。
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