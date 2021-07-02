【瑞通推介】恒指下挫　資金開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望周五(7月2日)出爐的非農就業數據，道指隔晚收報34,633點，升131點或0.4%。

恒指假期前收報28,827點，跌166點或0.6%。周五早段再跌逾400點，低位跌至28,311點水平，暫連跌4個交易日。恒指好倉(牛證及認購權證)周三(6月30日)淨流入逾4,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,100萬元，反映投資者預期後市向上。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,600至28,699點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

憧憬受惠中港通關的友邦保險，近日宣布投資逾120億元人民幣認購中郵人壽保險股份近25%的投資後股權，有券商料有關交易有助友邦打入內地大眾市場，但同時料其償付能力將受溫和影響。友邦周三上試98元不果，收報96.5元，升0.8%，重上20天線。周五早段先升後回軟，97元得而復失，惟跌幅較恒指細。逾160萬元在周三淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。

有傳由阿里巴巴和江蘇省政府牽頭的財團，接近就收購蘇寧旗下零售部門包括蘇寧易購的股權達成協議。阿里周三以全日最低位220元收市，微升0.2%。周五早段挫約3%，回落至211元附近。周三分別有逾1,400萬元和逾310萬元淨流入其好倉和淡倉。

微盟集團在假期前連跌3個交易日，周三收挫3.1%於17.12元，盤中險守17元，連失10天和20天線。股份近期跌穿17元後開始獲承接，但反彈高位持續受制於18.5元水平。周五早段跌逾4%，跌至16.4元附近。逾210萬元在周三淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。