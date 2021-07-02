【高盛推介】騰訊跌幅低於大市　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指曾下跌超過500點，騰訊控股股價相對靠穩，跌幅低於大市，本周亦連跌3日，周五(7月2日)早段雖然高開，但很快便倒跌。

廣東省市場監督管理局近日在書函透露，加強互聯網平台競爭執法，詳情可留意即時財經新聞。

觀察個股輪證資金流向，資金持續流入騰訊好倉，騰訊牛證及認購證1於過去4個交易日持續見資金流入，金額分別約2,400萬及1,600萬元，是同期最多資金流入的相關資產。

騰訊購證15028，行使價656.38元，2021年9月13日到期，實際槓桿13.6倍，行使價570至670元間、2個月期以上產品中槓桿最高。

騰訊購證12837，行使價576.25元，2022年2月21日到期，實際槓桿5.7倍，500兌1、貼價、低面值

騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿15.2倍，行使價540至570元間產品中槓桿最高。

騰訊牛證63703，收回價550元，行使價547.5元，換股比率500，槓桿比率18.4倍，近牛、相近收回價產品槓桿最高。

騰訊牛證63276，收回價520元，行使價517.2元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，遠牛、低街貨。

騰訊熊證54143，收回價610元，行使價613元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，近熊、高槓桿、適合短線部署。

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