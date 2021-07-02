花旗保險業務冀維持雙位數增長

封關措施窒礙保險業發展內地客生意，本地業務成為主戰場。花旗銀行保險業務主管何文俊接受訪問時表示，疫情前非本地客戶佔該行整體保險業務近一半，現時業務主要由本地客帶動，今年首5個月本地業務年度化新保費（ANP）較去年同期升逾三成，帶動整體業務ANP升逾一成，冀今年下半年保持上升勢頭，整體業務可維持雙位數增長。

回顧去年，何氏坦言，疫情爆發初期大部分保險生意受挫，導致去年該行整體業務ANP有所倒退，惟跌幅仍較市場溫和。內地保險銷售受阻下，該行去年投放更多資源發展本地市場，其中於去年5月推出視像遙距投保，而撇除旅遊保險，去年該行經數碼渠道銷售的新保單數目升幅以倍數計，刺激本地客戶新造保單按年有雙位數增長。

香港仍未能通關，何氏指今年本地客佔比明顯上升，首5個月本地新保單數目較去年同期升逾兩成。疫情改變客戶投保偏好，除了對資產配置的需求有增無減外，該行早前調查顯示，近一半客戶將來有意於多個地方居住，亦提升其對環球性保險產品的需要。

此外，客戶數碼化服務需求殷切，該行今年5、6月起將手機投保服務，由旅遊保險延伸至設有一站式保障的全新保險計劃。他透露，推出後一個半月，新保單數量已是去年下半年網上銷售醫保的雙倍。未來將繼續改善數碼服務，例如透過「應用程式介面」（API）連接保險公司系統，冀在理賠、提款、更改受益人等方面持續優化客戶體驗，期望來年推出。

隨着虛擬保險公司投入市場，他稱，雙方有合作空間，希望發揮虛擬保險公司的創新意念，配合銀行綜合型的服務，一起拓展市場，並提高保險滲透率。另外，港府鼓勵香港保險業落腳大灣區城市。他指，正等待監管機構對「保險通」發指引，同時會先從產品配套、技術資源等方面作好準備。人手方面，即使在過去兩年經濟不明朗時，該行每年的保險從業員都有雙位數增幅，未來會持續增聘人手，以應對客戶增長。