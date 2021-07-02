調查：全球投資者信心指數回落　亞洲區跌幅最大

道富環球市場公布6月份《道富投資者信心指數》，該指數由5月份經修訂後的98.4點，下降2.1點，至96.3點。所有地區的投資者信心都有所下降，其中亞洲地區跌幅最大，下降9點，至91.7點。北美地區和歐洲地區分別下降3.4和2點，至95.3和91點。

State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava表示，6月份投資者的風險偏好略有下降，在一定程度上是受到美國投資者情緒轉弱所致，這可能是由於聯儲局6月更新了點陣圖指引，市場對政策正常化的預期有所上升。

此外，Bhargava指亞洲地區信心指數上月的漲幅已完全回落，這一變化主要是來自市場對中國收緊政策的擔憂加劇，加上新冠肺炎變種病毒對疫情影響的不確定性增加。

《道富投資者信心指數》通過分析機構投資者的實際買賣模式，定量測量投資者信心或風險偏好。該指數明確顯示投資者風險偏好的變化：股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。