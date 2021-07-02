羅兵咸永道：香港全年IPO規模有望達5000億元創新高

羅兵咸永道表示，對香港IPO市場表示樂觀, 認為新股市場目前熾熱，並且有望在2021年以上市總集資額計創下歷史新高。於2021年香港將再次躋身全球IPO市場三甲位置，預計總募集資金將達至5,000億港元。

綜觀2021上半年，香港總共有47家新股上市活動。募集資金總額達到2,129.6億元，較去年同期翻倍，主板共錄得46宗IPO及2,129億元集資額。雖然公司數量減少了27%，但以集資金額計則增加了129%，主要受惠於集資超過100億元的大型新經濟企業上市和中概股到香港作第二上市。新上市的公司主要來自資訊科技及電訊，以及零售，消費品和服務業。

該行預期，2021年有150家企業於香港上市，預計主板市場首次上市企業有145家，全年集資總額將有望達到5,000億港元。今年香港IPO市場將繼續蓬勃和多元化發展。預計港交所將有望再次躋身IPO全球三甲。此外，羅兵咸永道也預計更多環保、社會和企業管治(ESG)業務相關公司，將在今年下半年或明年陸續於港交所上市。

內地市場方面，2021年上半年A股IPO也繼續顯現新冠疫情後的經濟復甦。目前為止有245家IPO於四個主要板塊上市，集資總額2,109億元人民幣，按年分別上升108%及51%。該行預計，2021年內地IPO市場將平穩發展，全年會有430至490隻新股上市，集資金額將達5,000億元人民幣。