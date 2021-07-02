羅兵咸永道：料全年最多30間生物科企來港上市

會計師行羅兵咸永道上調香港全年新股集資額逾8%，至5,000億港元，有望創歷史新高。該行企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，目前有逾200間企業排隊上市，單計6月份有逾60宗新上市申請，認為下半年新股市場維持活躍，全年新股集資排名躋身三甲。

他說，有關預測包括下半年會有5至7隻集資額逾100億元新股，集資共約750至1,000億元，主要來自環境、社會及企業管治(ESG)及消費品公司。另有5至10隻集資50至100億元的新股，集資涉共約350至1,000億元；以及80多隻集資低於50億元的新股。

該行資本市場合夥人黃金錢補充，ESG相關股份會集中電能車及環保相關如污水處理，預計今年將會有5至6間相關企業上市，集資超過300億元。

黃煒邦認為，生物科技企業來港上市趨勢持續，加上新冠肺炎疫情影響，有助市場發展，全年將有28至30間相關企業上市，集資涉700億至750億元。

被問到上海科創板收緊上市規則，會否令香港市場受惠。黃金錢指，企業還擇上市地點時，主要考慮哪裏能為公司帶來最大益處、是否接觸國際投資者等，相信對香港市場刺激作用不大，但香港對企業而言仍具吸引力。

他續稱，中概股透過第二上市及雙重第一上市回流香港市場的情況會持續，尤其是雙重第一上市，而相關的集資規模較大，惟對數目未有作預測。