比特幣高位冧五成　分析列5大再崩盤風險...

比特幣價格上半年異常波動，今年4月份升至近6.5萬美元的歷史新高後，最新已回落至約3.2萬美元水平。展望下半年，外媒分析認為比特幣面臨五大風險，包括監管風險、挖礦環保議題、波動性過大、迷因幣騙局及穩定幣審查，有意進場的投資者不妨稍作參考。

1、各國監管虛擬貨幣

比特幣投資首要關注的風險，是各國政府對虛擬貨幣的監管。中國政府全面打擊虛擬貨幣，禁止比特幣採礦業務；英國金融監管機構日前表示，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安(Binance)不能進行任何必需受監管的活動；美國最近亦就使用虛擬貨幣進行交易方面發出警告等，已讓比特幣受創。瑞銀(UBS)最新報告就指出，監管政策的打擊可能會導致如泡沫般的虛擬貨幣市場破滅。

2、波動性

比特幣劇烈波動性讓許多投資者能從中獲利，但卻讓保守的投資者卻步。瑞銀表示，虛擬貨幣的來源有限，且缺乏多元性，這會導致虛擬貨幣價格波動強烈，亦意味着許多買家積極追求高投機性的獲利。

3、挖礦造成環境影響

比特幣挖礦活動對環境的影響，成為未來發展受限的原因，花旗集團旗下分析師說：「環保爭議會讓各國政府干預挖礦活動，甚至下令禁止，將導致部分投資者拒絕購買比特幣。」

4、穩定幣監管惹疑慮

與美元掛鈎的穩定幣(Stablecoin)目前未有受到監管，其審查憂慮影響到比特幣走勢。USDT為目前市值最大的美元穩定幣，但沒有受到監管，因此投資者擔心發行商有機會藉此操縱比特幣價格，聯儲局官員Eric Rosengren指出，USDT的快速增長令人感到憂慮，這可能擾亂短期信貸市場，為金融穩定帶來風險。

5、關注迷因幣騙局

分析認為，迷因幣(meme)騙局成為另一項值得關注的風險，狗狗幣在馬斯克、富豪Mark Cuban等名人的強力支持下，價格曾攀高至0.74美元的新高，市值更一度超越福特在內的美國公司，但隨着比特幣、以太幣走弱，狗狗幣出現崩跌，現僅剩下約0.24美元的價格，暴漲或暴跌的走勢讓許多散戶深受其害。