港交所巴曙松：債券發展對人民幣國際化有重大作用

同場的工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基指出，去年底外資在內地的投資規模約1萬億美元，債券及股票比例約各五成，惟債券應是佔大比數，認為人民幣國際化在部分應用上仍有很大進步空間，應提升現有配套，增加人民幣投資的渠道，並進行更多投資者教育，鼓勵貿易多用人民幣。

中國銀行(香港)首席經濟學家鄂志寰表示，去年底外資持有人民幣債券的比率僅4.2%，低於美元的29%，而許多東南亞新興市場的外資持有債券比重也達10%至20%，除了與其本幣債市規模有關之外，也反映其債市的開放程度高於中國，相信中國債市仍有相當大的空間發展。

她指，市場雙向開放能提升中國資本市場活力，但需要需要妥善控制風險，認為現時是推出債券通南向通的好時機，相信國內開放能吸引更多資本，而離岸人民幣相關產品開發、服務愈貼近用戶需求，有助提升各類投資者的便利程度，推動離岸市場發展，並增加離岸人民幣黏性。