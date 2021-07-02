內地爛尾樓增　房企高管坦言：房產業輝煌時代已成過去…

儘管深陷財務危機的內地房企中國恒大集團主席許家印周四(1日)受邀於北京官方儀式觀禮，外界解讀為恒大或得救，但內地房地產業對滿地爛尾樓，監管機構被迫出手祭出「三條紅線」收緊貸款，致使開發商承壓的事實並未改變。外媒引述同樣是內地大型房企的萬科集團高管坦言，不應該再貪婪和懷念過去的高利潤房地產時代。

報道引述萬科總裁兼CEO祝久勝表示，從開發業務中賺錢愈來愈難了，過去房地產開發的關鍵是「弄到錢」、「買對地」，「做對產品」；現在以管理為導向的服務，賺不了那麼多錢了。祝又稱，物業管理和服務都面臨回報過低的問題，若採用輕資產模式，收入及利潤的增長並不容易。若改採重資產模式，營運淨收入則取決於是否能夠覆蓋資金成本，否則就難以維繼。

萬科董事長郁亮亦認為，現階段不應該再貪婪和懷念過去的高利潤房地產時代，萬科必須致力於轉型。

內地房地產業佔經濟產出高達29%，隨着去年監管機構頒布「三條紅線」政策下，對高負債的房企祭出借貸限制，使得內房產業承壓，萬科面臨低利潤狀態。萬科的開發部門去年佔總收入的96%，但毛利率下降了4.6個百分點至22.6%，而其資產收益也下降了2.2個百分點至18.5%。